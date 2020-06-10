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«Реал», «Барса» и Смолов: чего ждать от рестарта Ла Лиги 

Газета.Ru 1 час назад
«Реал», «Барса» и Смолов: чего ждать от Ла Лиги
Фото: Газета.Ru
Отнимет ли мадридский «Реал» чемпионский титул у «Барселоны», выкупит ли «Сельта» Федора Смолова у «Локомотива» и сохранит ли место в элите, ворвутся ли «Реал Сосьедад» и «Хетафе» в Лигу чемпионов — «Газета.Ru» рассказывает о главных интригах испанской Ла Лиги после рестарта сезона.

Чемпионская интрига

Главный вопрос, повисший в воздухе из-за пандемии коронавируса: кто станет чемпионом страны — «Барселона» или мадридский «Реал».
В последние годы национальный чемпионат получался односторонним. После чемпионского титула «королевского клуба» под руководством Зинедина Зидана в 2017 году «Барселона» дважды подряд выигрывала без какой-либо реальной конкуренции.
Сначала «Реал» отходил от разом выигранных чемпионата с Лигой чемпионов, а потом испытывал колоссальные трудности после уходов Криштиану Роналду и Зидана.
Однако теперь Зизу снова у руля, игра команды перестроена специалистом и, как утверждают эксперты по тактике, даже улучшена, поскольку Роналду, при всех его великолепных качествах, не позволял настроить прессинг. «Реал» действительно прибавил.
И случилось это на фоне кризиса в «Барсе». Причем затронул этот кризис все сферы деятельности каталонского клуба и все его департаменты. Непосредственно футбольная команда лишилась уволенного зимой после поражения в полуфинале Суперкубка от мадридского «Атлетико» (2:3) Эрнесто Вальверде.
Теперь сине-гранатовых выводит на матчи Кике Сетьен, который должен перестроить футбол команды, вернув ей грамотную позиционную игру и увеличив интенсивность прессинга.
Какие-то серьезные выводы по тому отрезку, который провела «Барселона» под руководством никогда не работавшего с топ-клубами тренера, сделать нельзя.
За это время сине-гранатовые потеряли лидерство в чемпионате, затем вернули его перед «Эль Класико» из-за осечек конкурента, но уступили в главном матче турнира (0:2).
При этом до пандемической паузы команды успели сыграть еще один тур, и в нем «Барселона» свой матч выиграла, а «королевский клуб» оказался бессилен против бывшей команды Сетьена «Бетиса» (1:2).
На момент возобновления турнира перевес «Барсы» над «Реалом» составляет два очка, а до конца чемпионата им предстоит провести еще по 11 встреч — дистанция более чем солидная, так что измениться все еще может неоднократно.
До пандемии оба претендента на титул выступали неровно. Добавить стабильности — важнейшая задача для Сетьена и Зидана.

Состояние лидеров

К возобновлению сезона и кастильцы, и каталонцы подходят заметно посвежевшими, что отмечают в обоих лагерях. Гризманн говорит, что не имел такого времени на отдых уже около пяти лет, промучившийся с лишним весом и травмами до пандемии Эден Азар сейчас блещет на тренировках.
Правда, травму получил капитан «Барсы» Лионель Месси, но, кажется, он все-таки будет готов к возобновлению турнира и как минимум попадет на выездной матч против «Мальорки» в заявку.
Будет в ней наверняка и уругваец Луис Суарес, чья травма была несовместима с остатком сезона, но из-за коронавируса восстановление пришлось на паузу в турнире.
Но в любом случае, сейчас очень сложно оценить состояние команд, поскольку игровой практики у них давно не было. В этом плане начало на Балеарах для «Барселоны» выглядит куда более неприятным, нежели домашний матч «Реала» против «Эйбара».
Но уже 18 июня команде Зидана предстоит принимать «Валенсию», а потом «королевский клуб» отправится в Сан-Себастьян в гости к «Реал Сосьедаду». Правда, «Барса» параллельно сыграет на выезде с «Севильей», а в следующем туре примет «Атлетик», которому уже проиграла в текущем чемпионате.
В общем, сложных соперников у обоих соискателей титула будет еще немало. Так, «Барса», например, сразится с «Атлетико» Диего Симеоне и погостит у «Вильярреала», а мадридцы сыграют против «Атлетика» в Бильбао, где им всегда тяжело.
Пикантности чемпионской гонке добавляют неясные перспективы обоих клубов в Лиге чемпионов. «Барселона» не смогла в первой встрече обыграть в Неаполе местный «Наполи», и ничья со счетом 1:1 даже выглядит для нее локальной победой.
Мадридцы же и вовсе не только не удержали победный счет в домашнем матче против английского «Манчестер Сити», но пропустили дважды, а затем еще и лишились из-за удаления капитана Серхио Рамоса.
В общем, далеко не факт, что и те, и другие пробьются хотя бы в четвертьфинал ЛЧ, а потому завоевание титула Ла Лиги и для «Барселоны», и для «Реала» крайне важно.

Битва за ЛЧ

Но не одной чемпионской гонкой жива интрига в элитном дивизионе чемпионата Испании. В этом сезоне шикарная борьба идет за оставшиеся две позиции в групповой стадии Лиги чемпионов.
На момент приостановки чемпионата третью строчку с 47 баллами занимала «Севилья», но по 46 очков было у «Реал Сосьедада» и «Хетафе», еще в балле позади «Атлетико», но и «Валенсия» Дениса Черышева с 42 очками вполне себе является кандидатом на попадание в топ-4 и главный клубный турнир Европы.
Забавно, но внутри этой пятерки до конца июня мы увидим только одно очное противостояние: 28-го «Хетафе» примет «Реал Сосьедад». Но при этом у всех будет непростой календарь и много матчей с сильными соперниками, включая двух главных грандов.
Ну, а в шести июльских турах нас ждут четыре дуэли соискателей двух оставшихся мест в Лиге чемпионов, причем в 37-м и 38-м турах!
В предпоследнем «Реал Сосьедад» примет «Севилью», а «Хетафе» — «Атлетико», в заключительном «Севилья» дома сразится с «Валенсией», а «Атлетико» примет «Реал Сосьедад».
Особенно интересно посмотреть, наверное, за «Валенсией», и не только из-за наличия в ее составе полузащитника сборной России. Именно этот клуб больше всего пострадал от коронавируса (переболела половина состава), а отстает она от топ-4 больше всего. При этом перед паузой бело-черно-оранжевые смотрелись на внутренней арене очень хорошо.
Несмотря на статус и все последние успехи команды Симеоне, ее трудно назвать безоговорочным фаворитом в этой борьбе. Вся суть лигочемпионской интриги нынешнего сезона в том, что каждый из пяти претендентов на две путевки в ЛЧ демонстрирует классный и во многом самобытный футбол. За этим просто надо наблюдать и наслаждаться борьбой, ну или болеть за своих.

Война Смолова

В борьбе за выживание для российских болельщиков, конечно же, наибольший интерес представляет «Сельта» с Федором Смоловым.
Российский форвард попал во время пандемии под огонь критики и в Испании, и в России, не выдержав изоляции в Виго и отправившись в Москву. Но сейчас он уже вовсю тренируется с командой, пройдя обязательный, пусть и ускоренный карантин.
Более того, по информации «Чемпионата», «Сельта» намерена выкупить нападающего у «Локомотива», у которого арендовала его до конца сезона.
«Сельта» и «Локо» пока не ведут прямых переговоров о трансфере форварда Федора Смолова, это, скорее, вопрос консультаций. Клубы обсуждают трансфер без обмена бумагами, — написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров.
— «Локо» хочет за Федора €8 млн, «Сельта» готова дать €6,5 млн плюс бонусы, которые суммарно доведут цифру до €8 млн Но есть текущие вопросы — «Сельте» необходимо остаться в элитной испанской лиге, продлить контракт с тренером и получить определенность по финансам на следующий сезон. Пока на повестке дня вопрос о продлении аренды Федора до конца текущего сезона».
До паузы за команду из Виго Федор Смолов успел провести шесть матчей, в которых отметился единственным забитым мячом, зато в ворота мадридского «Реала» (2:2).
Сейчас «Сельта» занимает спасительное 17-е место, но от «Мальорки» отрывается лишь на очко, а от «Леганеса» — на два. Да и неожиданно замыкающий таблицу «Эспаньол» всего в двух победах и еще поборется.
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Футбол , Статьи , Кике Сетьен , Денис Черышев , Зинедин Зидан , Сергей Егоров , Лионель Месси , Луис Суарес , Эден Азар , Серхио Рамос , Криштиану Роналду , Федор Смолов , Реал , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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