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РФС и РПЛ попросили игроков после забитых голов не подбегать близко к трибунам 

RT на русском и ещё 3 52 минуты назад
В РПЛ попросили игроков держаться подальше от трибун
Фото: globallookpress.com
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) призвали игроков отказаться от многих традиционных символичных действий после возобновления сезона.
«Футболистов попросили сдерживать свои эмоции после забитых голов или побед и не подбегать близко к трибунам. Это поможет избежать контактов и не будет провоцировать болельщиков. Необходимо, чтобы они не подходили ближе к полю и не нарушали дистанцию. Никто не запрещает командам благодарить своих болельщиков после матча, но делать это лучше, соблюдая дистанцию», — цитируют источника в РПЛ «Известия».
РПЛ возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов».
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Футбол , РФС , Крылья Советов
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