Решена судьба Лига чемпионов

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Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, нынешний розыгрыш Лиги Европы будет доигран по такой же схеме в Германии. Матч за Суперкубок Европы примет Будапешт. "Финал восьми" женской Лиги чемпионов состоится в Испании.

Также сообщается, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Лион" и "Барселона" — "Наполи" пройдут в Турине и Барселоне соответственно.