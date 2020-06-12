Решена судьба Лига чемпионов

Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет завершен в формате "Финала восьми" в Лиссабоне, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, нынешний розыгрыш Лиги Европы будет доигран по такой же схеме в Германии. Матч за Суперкубок Европы примет Будапешт. "Финал восьми" женской Лиги чемпионов состоится в Испании.
Также сообщается, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Лион" и "Барселона" — "Наполи" пройдут в Турине и Барселоне соответственно.
Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. В четверг УЕФА сообщил, что примет решение по датам и месту проведения финала на заседании исполкома 17 июня.