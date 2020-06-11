Таможенники изъяли тонны черешни с логотипом «Зенита»

Таможенники изъяли более 18 тонн черешни из Сербии, которая прибыла в Петербург в упаковке с логотипом «Зенита», сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В футбольном клубе сообщили, что использование контрафактного прокладочного материала для перемещения и продажи плодово-ягодной продукции является нарушением исключительных прав правообладателя и влечет репутационные потери, так как создает ложную ассоциацию с футбольным клубом у потребителей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России «Незаконное использование чужого товарного знака».