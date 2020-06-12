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Кокорин рассказал, почему он перешел в «Анжи» 

Спорт-Экспресс и ещё 8 1 час назад
Кокорин рассказал, почему он перешел в «Анжи»
Фото: РИА Новости
Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», рассказал о переходе в «Анжи». Он перешел в клуб из Махачкалы в 2013 году, но так и не сыграл за команду ни одного матча.
«Почему я перешел в «Анжи»? Я получил предложение от новый клуба, хороший большой контракт, в этом клубе мои любимые футболисты. Мне в детстве нравился Роберт Карлос. Там были Роберто Карлос, Это'О, и меня приглашают с ними тренироваться. Я их до этого видел только по телевизору. И деньги огромные, и команда. «Анжи», вложив кучу денег, через за два года играл в финале кубка. Верил, что они могут выиграть чемпионат в ближайшее время. Я хотел выиграть чемпионат. Искал команду, которая готова бороться за чемпионство. Думал, что «Динамо» было не готово бороться за победу в чемпионате».
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.
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