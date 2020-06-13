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«Тюрьма ничему не научила»: Кокорин призвал ценить родных 

Майк Габриелян и ещё 23 2 часа назад
«Тюрьма меня ничему не научила»
Фото: ТАСС
Футболист Александр Кокорин, отсидевший в колонии за драку, заявил, что тюрьма не может ничему научить, но заставляет понять, что необходимо ценить родных и близких, дело своей жизни. Кроме того, следует помнить, что в каждое мгновение твоя жизнь может коренным образом измениться.
Об этом Кокорин рассказал в интервью одному из ютуб-каналов.
«Тюрьма ничему не научила, но мы поняли, что нужно ценить родных и близких… Понял как скучаю по любимому делу. За секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное», — сказал Кокорин.
По его словам, семья пострадала не меньше чем он сам. Футболист также считает, что в России «такое может коснуться любого».
Сейчас Александр Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Нападающий по-прежнему принадлежит «Зениту», но его контракт с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сыну Кокорина исполнилось три года.
Видео дня. После самоизоляции москвичи часто арендуют велосипеды
Футбол , Александр Кокорин , Зенит
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