Главный тренер «Барселоны» рассказал о состоянии Месси 

Все новости на карте

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о состоянии аргентинского нападающего и капитана команды Лионеля Месси , передает Marca.

До этого в СМИ появилась информация о том, что форвард работает не в общей группе команды, а по индивидуальному плану из-за повреждения четырехглавой мышцы правой ноги.

"Месси в полном порядке, хорошо себя чувствует. Я не вижу никаких проблем, которые могут помешать ему сыграть завтра", — заявил специалист.

"Барселона" сыграет с "Мальоркой" 13 июня в 23.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что экс-форвард "Анжи" Это'О призвал Месси продолжать карьеру до 70 лет.