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Смолов вышел на замену и «помог» «Сельте» проиграть «Вильярреалу» 

News.ru и ещё 14 3 часа назад
Смолов вышел на замену и «помог» «Сельте» проиграть
Фото: News.ru
В матче 28-го тура Примеры — высшего дивизиона чемпионата Испании — «Сельта» из города Виго на своём поле уступила «Вильярреалу» со счётом 0:1.
Гости сумели вырвать победу в компенсированное время — мяч на 92-й минуте забил полузащитник Ману Тригерос, вышедший на замену на 67-й минуте.
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в стартовый состав, однако появился на поле в концовке встречи — на 81-й минуте, заменив форварда Санти Мину. По иронии судьбы, именно в присутствии Смолова «Вильярреал» сумел забить победный мяч.
После 28 проведённых матчей «Сельта» осталась на 17-м месте в турнирной таблице, имея 26 очков и лишь на очко опережая находящуюся в зоне вылета «Мальорку». «Вильярреал» благодаря этой победе сравнялся по набранным очкам (по 41) с «Гранадой», но сумел выйти на восьмое место по лучшим дополнительным показателям.
В следующем, 29-м туре команда Фёдора Смолова 17 июня на выезде сыграет с «Вальядолидом».
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус включил Смолова в число трёх ведущих нападающих России, писал ранее NEWS.ru.
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Комментарии
Футбол , Новости Примеры , Илья Геркус , Федор Смолов , Локомотив
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