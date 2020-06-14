«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон» 

«Естественно, всех интересовало, как она в постели. Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз», — поделился Кокорин.

Футболист удивился тому, что его коллега не постеснялся опубликовать интимную информацию о личной жизни, а также физическим возможностям самой Памелы Андерсон.

«Представляешь, что она творила?» — задался вопросом Кокорин в эфире YouTube-канала «Кент».

Адиль Рами встречался с Памелой Андерсон в 2018-2019 годы. Об их совместной предсвадебной фотосессии рассказывал «Рамблер»

Однако пара в итоге рассталась: актриса заявляла о домашнем насилии.

Сейчас американской актрисе и фотомодели Памеле Андерсон 52 года. В 1989 она впервые попала на обложку Playboy. С 1992 года начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после чего превратилась в главный секс-символ США.

Адиль Рами — 34-летний французский футболист, родился в семье выходцев из Марокко. Играл в «Лилле», «Валенсии», «Милане», «Севилье», «Марселе», «Фенербахче». Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Зимой 2020 года Адиль подписал контракт с российским клубом «Сочи». Однако он не провел за команду ни одного матча. В конце мая Рами покинул команду из-за невыплаты зарплаты. Кокорин — нападающий петербургского «Зенита» , но выступает на правах аренды за «Сочи», где и познакомился с Адилем Рами.