Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон 

«Естественно, всех интересовало, как она в постели. Он говорит, что это лучшая женщина в его жизни. У него, короче, с ней было за ночь 12 раз. Он даже не постеснялся такую информацию выложить. Представляешь, что она творила?» — рассказал футболист.

Рами подписал контракт с «Сочи» в феврале 2020 года. В конце мая, не проведя за клуб ни одного матча, он покинул команду по причине невыплаты зарплаты. Защитник встречался с Андерсон с 2018-го по 2019-й. Причиной расставания стало домашнее насилие, на которое пожаловалась актриса.