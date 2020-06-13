Видаль пригрозил уходом из «Барселоны»

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Хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу из испанского гранда в летнее трансферное окно, об этом рапортует издание El Periodico.

Согласно информации источника, 33-летний чилийский полузащитник решил покинуть «сине-гранатовых», поскольку не является стабильным игроком основного состава команды. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Видаля считается миланский «Интер», который проявляет заинтересованность в услугах Артуро.

В текущем сезоне чемпионата Испании чилиец сыграл 22 поединка, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.