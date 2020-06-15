«Зенит» отреагировал на слухи о назначении Аршавина

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой экс-игрок команды Андрей Аршавин войдет в структуру клуба, передает Sport24.
14 июня инсайдер Нобель Арустамян проинформировал о том, что Аршавин может занять пост заместителя спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.
"Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула", — заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что Аршавин войдет в структуру "Зенита".