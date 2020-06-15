ФИФА призвала Трампа к терпимости 

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала к терпимости после того, как президент США Дональд Трамп осудил отмену правила стоять во время исполнения государственного гимна.

В 2017 году капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино преклонила колено в поддержку спортсмена Колина Каперника. В ответ на это Федерация футбола страны ввела правило стоять во время исполнения гимна.

Правило, которое обязывает игроков стоять во время гимна, было отменено в связи с изменениями настроений среди общественности, вызванными убийством полицейским афроамериканца Джоржда Флойда и последовавшими за ними массовыми протестами.

"ФИФА выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл", — заявил представитель организации в заявлении АP

Ранее ФИФА разрешила игрокам выступать за три клуба в течение сезона.