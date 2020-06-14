Жена Тарасова нагрубила подписчику

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Костенко поделилась фотографиями младших сестёр, а один из подписчиков написал следующий комментарий: «А Димке всех кормить, всю её родню».

На это девушка ответила: «Отвечу раз и навсегда и довольно в резкой форме, так как Вы позволяете себе наглость! Так вот, Дима не кормит моих родственников. Домоседство у нас не в крови. В свой кошелёк смотрите».

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.