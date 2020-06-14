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«Дима не кормит моих родственников». Жена футболиста Тарасова резко ответила на сарказм 

Чемпионат.com и ещё 2 1 час назад
Жена Тарасова нагрубила подписчику
Фото: Instagram
Анастасия Костенко, жена полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, резко ответила подписчику в своём «инстаграме» на шутку о её сёстрах.
Костенко поделилась фотографиями младших сестёр, а один из подписчиков написал следующий комментарий: «А Димке всех кормить, всю её родню».
На это девушка ответила: «Отвечу раз и навсегда и довольно в резкой форме, так как Вы позволяете себе наглость! Так вот, Дима не кормит моих родственников. Домоседство у нас не в крови. В свой кошелёк смотрите».
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.
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21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
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Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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