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Украинскому футболисту предрекли «сожрать» вратаря «Реала» 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Украинскому футболисту предрекли «сожрать» вратаря
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO/ Globallookpress.com
Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков заявил, что у 21-летнего вратаря Андрея Лунина есть хорошие перспективы в мадридском «Реале». Его слова приводит Footboom.
По мнению Петракова, если главный тренер сливочных Зинедин Зидан вернет украинца в команду, футболист вытеснит из состава бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
«Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», — предрек специалист.
Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. В то же время команду пополнил Куртуа, поэтому Лунин отправился в аренду.
Сезон-2019/20 украинец начинал в аренде в «Вальядолиде», но провел там всего две игры. В середине января голкипер был арендован «Овьедо», за который провел 10 матчей и пропустил 10 мячей. Контракт Лунина с «Реалом» истекает летом 2024 года.
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Футбол , Зинедин Зидан , Андрей Лунин , Реал
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