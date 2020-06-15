Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

На бывшую звезду ЦСКА завели уголовное дело 

Экспресс газета 3 часа назад
На экс-звезду ЦСКА завели уголовное дело
Фото: ТАСС
Вскоре после окончания карьеры Сергей Панов занял пост министра спорта Нижегородской области. И, как считает следствие, превысил должностные полномочия. Его другу Александру Хайретдинову очень хотелось купить квартиру. Панов сделал так, что приятелю выделили 5 млн руб. из местного бюджета. Хайретдинов в официальных документах был указан как тренер, который якобы помог нижегородскому баскетболисту Семену Антонову попасть в сборную России, а та не без его усилий завоевала на Олимпиаде-2012 в Лондоне бронзовые медали. Так Хайретдинов попал в региональную программу поддержки выдающихся спортсменов и тренеров. Хотя был на тот момент гендиректором баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
После скандала пост министра Панову пришлось оставить, но он сел в кресло Хайретдинова! У следователей возникла версия, что друг таким образом отблагодарил экс-министра.
— Все сообщения о моем аресте не соответствуют действительности, — заявил Сергей Юрьевич. — Я на свободе. Следственный комитет по Нижегородской области действительно проводит проверку по данному факту.
Выразить свое отношение к инциденту с Пановым наша газета попросила баскетбольный клуб ЦСКА, в составе которого Сергей стал чемпионом Евролиги и 12 раз — чемпионом России. Однако в армейском клубе от комментариев отказались.
Видео дня. «Формула-1» вместо России может состояться в Португалии
Экспресс газета: последние новости
Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон Кокорин описал секс одноклубника с Памелой Андерсон Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила Ягудин оправдался за скандальный пост о черных транссексуалах Ягудин оправдался за скандальный пост о черных транссексуалах
Комментарии
Футбол , Александр Хайретдинов , Семен Антонов , Сергей Панов , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уайт назвал место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
Уайт назвал место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
Семак оценил шансы на возвращение Кокорина
Семак оценил шансы на возвращение Кокорина
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
Тренер сборной Белоруссии по каратэ умер в 56 лет
Тренер сборной Белоруссии по каратэ умер в 56 лет
Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым
Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение