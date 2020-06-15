На экс-звезду ЦСКА завели уголовное дело

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Вскоре после окончания карьеры Сергей Панов занял пост министра спорта Нижегородской области. И, как считает следствие, превысил должностные полномочия. Его другу Александру Хайретдинову очень хотелось купить квартиру. Панов сделал так, что приятелю выделили 5 млн руб. из местного бюджета. Хайретдинов в официальных документах был указан как тренер, который якобы помог нижегородскому баскетболисту Семену Антонову попасть в сборную России , а та не без его усилий завоевала на Олимпиаде-2012 в Лондоне бронзовые медали. Так Хайретдинов попал в региональную программу поддержки выдающихся спортсменов и тренеров. Хотя был на тот момент гендиректором баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

После скандала пост министра Панову пришлось оставить, но он сел в кресло Хайретдинова! У следователей возникла версия, что друг таким образом отблагодарил экс-министра.

— Все сообщения о моем аресте не соответствуют действительности, — заявил Сергей Юрьевич. — Я на свободе. Следственный комитет по Нижегородской области действительно проводит проверку по данному факту.