Адвокат Мамаева рассказал о ходе дела с Ушаковой 

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как идет дело с телеведущей Первого канала Ольгой Ушаковой, передает Sport24.
Телеведущая подала иск на Мамаева, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого за разбитый автомобиль, который пострадал в ходе драки футболистом с водителем ведущей Виталием Соловчуком.
"У нас на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Я не знаю, будет ли она примирительной, но надеюсь, что истец заявит соответствующее ходатайство и суд прекратит производство. Если нет, то мы будем действовать", — заявил Бушманов.
Ранее сообщалось, что Мамаев рассказал о влиянии тюрьмы на его отношения с женой.