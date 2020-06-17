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УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 88
2 часа назад
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Президент УЕФА Александер Чеферин объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов.
УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов
Фото: EPAEPA
Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
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Футбол,Александер Чеферин,УЕФА
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