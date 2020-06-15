Жена Кокорина показала откровенное фото 

«Лето, оно такое», — подписала снимок супруга форварда «Сочи».

На снимке Дарья позирует в золотом купальнике. Подписчики Валитовой остались в восторге от ее фигуры и пришли к выводу, что Дарья полностью готова к сезону бикини.

Как писал «Рамблер», ранее жена друга Кокорина, футболиста Павла Мамаева , сделанное до пластических операций.