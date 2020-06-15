Жена Кокорина показала откровенное фото 

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в золотом бикини.
«Лето, оно такое», — подписала снимок супруга форварда «Сочи».
На снимке Дарья позирует в золотом купальнике. Подписчики Валитовой остались в восторге от ее фигуры и пришли к выводу, что Дарья полностью готова к сезону бикини.
Как писал «Рамблер», ранее жена друга Кокорина, футболиста Павла Мамаева, сделанное до пластических операций.
Многие пользователи сочли, что Алана Мамаева обладала индивидуальной красотой, а пластика была неудачным решением.