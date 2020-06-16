Тедеско высказался о подписании Соболева

По его словам, 23-летний форвард хорошо прогрессирует и может в паре с аргентинцем Эсекьелем Понсе активно работать вблизи ворот оппонентов.

Напомним, что первую часть нынешнего сезона Соболев провел в футболке самарских "Крыльев Советов" , после чего перешел в "Спартак" на правах аренды.