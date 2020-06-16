Тедеско высказался о подписании Соболева

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о подписании полноценного контракта с нападающим Александра Соболева. Об этом сообщает "СЭ".
По его словам, 23-летний форвард хорошо прогрессирует и может в паре с аргентинцем Эсекьелем Понсе активно работать вблизи ворот оппонентов.
Напомним, что первую часть нынешнего сезона Соболев провел в футболке самарских "Крыльев Советов", после чего перешел в "Спартак" на правах аренды.
Ранее сообщалось, что вратарь "Монако" и сборной Хорватии Даниэль Субашич может перейти в пирейский "Олимпиакос".