Тедеско назвал имя незаменимого футболиста «Спартака» 

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал имя незаменимого футболиста для своей команды. Об этом сообщает "СЭ".
По его словам, в настоящее время представить себе клуб без защитника Самюэля Жиго невозможно.
Тедеско заявил, что француз является важнейшим звеном в обороне красно-белых, и его роль заметна не только на футбольном поле, но и за его пределами.
Немецкий специалист отметил, что такого игрока как Жиго нельзя просто продать, а затем купить на его место футболиста со схожим функционалом.
Ранее сообщалось, что воспитанник московского "Спартака" Александр Руденко может покинуть клуб.