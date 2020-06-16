Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
1 1
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Вердер
Вердер
21:30
Бавария Бавария
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
16:30
Вердер Вердер

Сёмин рассказал подробности о запуске собственной линии одежды 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Сёмин рассказал о запуске линии одежды
Фото: Reuters
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился деталями о запуске собственной линии одежды.
«В программе будет всё: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Всё будет стильно и качественно», — цитирует Сёмина Eurosport.
По словам бывшего главного тренера «Локомотива», так как этого бренд, необходимо сделать акцент на собственных высказываниях и вещах. Как отмечает Сёмин, идея состоит в том, чтобы напомнить болельщикам железнодорожников о счастливом периоде, когда коллектив завоёвывал золотые и серебряные медали чемпионата России, а также брал Кубок и Суперкубок страны.
Сёмин известен по работе с московскими «Локомотивом» и «Динамо», саранской «Мордовией», махачкалинским «Анжи» и киевским «Динамо». Также он возглавлял национальную команду России.
Ранее новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич призвал болельщиков продолжать поддерживать команду, несмотря на уход экс-наставника красно-зелёных Юрия Сёмина.
Видео дня. «Ювентус» и «Милан» сыграли полуфинал кубка Италии
RT на русском: последние новости
СМИ назвали РПЛ худшим европейским чемпионатом по доходам от матчей СМИ назвали РПЛ худшим европейским чемпионатом по доходам от матчей СМИ: «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба СМИ: «Зенит» рассматривает Аршавина в качестве будущего спортивного директора клуба Кокорин: тюрьма меня точно ничему не научила Кокорин: тюрьма меня точно ничему не научила
Комментарии
Футбол , Прочее , Марко Николич , Юрий Семин , Локомотив , Динамо , Eurosport
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Было за ночь 12 раз с Памелой Андерсон»
«Бред»: Тутберидзе о назначении Плющенко
«Бред»: Тутберидзе о назначении Плющенко
Фигура жены Кокорина в бикини восхитила фанатов
Фигура жены Кокорина в бикини восхитила фанатов
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
Тренер группы Тутберидзе раскрыла цены на занятия
«Овечкин влился в общий хор дураков»
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение