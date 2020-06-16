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Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски раскрыл секрет высокой результативности. Об этом сообщает France Football.

По его словам, большинство действий внутри штрафной площадки происходит на инстинктах, так как нет времени на обдумывание хода атаки и обработку мяча.

Форвард отметил, что 90% голов возникают "от головы", а остальные — от уровня концентрации, которая с усталостью неизбежно снижается.

Ранее сообщалось, что владикавказская "Алания" может заменить "Мордовию" в предстоящем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).