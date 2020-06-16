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Нападающий «Баварии» раскрыл секрет высокой результативности 

Газета.Ru 3 часа назад
Левандовски раскрыл секрет высокой результативности
Фото: Reuters
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски раскрыл секрет высокой результативности. Об этом сообщает France Football.
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Футбол , Роберт Левандовски
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