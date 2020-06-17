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Ибрагимович требует от «Милана» зарплату в 6 млн евро 

SPORT24.ru и ещё 6 3 часа назад
Ибрагимович требует от «Милана» зарплату в €6 млн
Фото: Reuters
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович требует от клуба зарплату в 6 млн евро по новому контракту. Об этом сообщает Corrierre della Sera.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в шведский «Хаммарбю», совладельцем которого является. До конца июня агент Златана Мино Райола и исполнительный директор россонери Иван Газидис должны обсудить будущее футболиста.
Контракт 38-летнего шведа с «Миланом» рассчитан до конца июня с опцией продления еще на год. В сезоне-2019/20 Ибрагимович принял участие в 10 матчах за «Милан», забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. В настоящее время Златан восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
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Футбол , Иван Газидис
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