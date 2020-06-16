Абрамович захотел купить Роналду 

Лондонский футбольный клуб «Челси» в летнее трансферное окно намерен приобрести португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду , сообщает испанская пресса.

Газета Marca сообщает, что клуб Романа Абрамовича готов заплатить за 35-летнего португальца 120 млн евро. При этом принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к «Челси» источник опроверг информацию о готовящемся трансфере.

Ранее «Челси» подписал контракт с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Кроме того, лондонцы близки к оформлению перехода форварда «Лейпцига» Тимо Вернера

Как сообщал «Рамблер», Криштиану Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча в Серии А, 21 гол и 3 голевые передачи.