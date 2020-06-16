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Абрамович захотел купить Роналду 

Вероника Полынина и ещё 8 1 час назад
Абрамович захотел купить Роналду
Фото: Reuters
Лондонский футбольный клуб «Челси» в летнее трансферное окно намерен приобрести португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает испанская пресса.
Газета Marca сообщает, что клуб Романа Абрамовича готов заплатить за 35-летнего португальца 120 млн евро. При этом принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на близкий к «Челси» источник опроверг информацию о готовящемся трансфере.
Ранее «Челси» подписал контракт с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Кроме того, лондонцы близки к оформлению перехода форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.
Как сообщал «Рамблер», Криштиану Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 22 матча в Серии А, 21 гол и 3 голевые передачи.
Видео дня. «Ювентус» и «Милан» сыграли полуфинал кубка Италии
Футбол , Григорий Березкин , Криштиану Роналду , Тимо Вернер , Роман Абрамович , РБК
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