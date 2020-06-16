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«Спартак» готов продать нападающего за ₽50 млн 

Газета.Ru 4 часа назад
«Спартак» готов продать нападающего за ₽50 млн
Фото: Газета.ru
Воспитанник московского "Спартака" Александр Руденко может покинуть клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, красно-белые намерены выручить за 21-летнего нападающего порядка ₽50 миллионов.
Отметим, что Руденко провел нынешний сезон на правах аренды в стане столичного "Торпедо", выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге.
Ранее сообщалось, что бывшие футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вместе с экс-форвардом петербургского "Зенита" Александром Кержаковым получили тренерские лицензии Pro.
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Футбол , Александр Руденко , Александр Кержаков , Сергей Игнашевич , Спартак , Зенит , ЦСКА , Торпедо
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