«Спартак» готов продать нападающего за ₽50 млн 

Воспитанник московского "Спартака" Александр Руденко может покинуть клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, красно-белые намерены выручить за 21-летнего нападающего порядка ₽50 миллионов.
Отметим, что Руденко провел нынешний сезон на правах аренды в стане столичного "Торпедо", выступающего в Олимп — Футбольной национальной лиге.
Ранее сообщалось, что бывшие футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вместе с экс-форвардом петербургского "Зенита" Александром Кержаковым получили тренерские лицензии Pro.