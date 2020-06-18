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Футболист Мертенс продлил контракт с "Наполи"

ТАССиещё 15
2 часа назад
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Бельгийский нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Дрис Мертенс продлил контракт с командой. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.
​Мертенс продлил контракт с «Наполи»
Фото:  EPA-EFE/CIRO FUSCO EPA-EFE/CIRO FUSCO
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мертенс выступает в "Наполи" с 2013 года, куда он перешел из голландского ПСВ.
Бельгийский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 122 гола в 311 матчах. Второе место в этом рейтинге занимает словак Марек Хамшик (121), третье - аргентинец Диего Марадона (115).
В составе "Наполи" Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии (2013/14, 2019/20) и один раз становился победителем Суперкубка Италии (2014/15). За сборную Бельгии 33-летний нападающий провел 90 матчей и забил 18 мячей. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.
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Футбол,Марек Хамшик,Диего Марадона
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