​Мертенс продлил контракт с «Наполи»

Бельгийский нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Дрис Мертенс продлил контракт с командой. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO EPA-EFE/CIRO FUSCO

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мертенс выступает в "Наполи" с 2013 года, куда он перешел из голландского ПСВ.

Бельгийский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 122 гола в 311 матчах. Второе место в этом рейтинге занимает словак Марек Хамшик (121), третье - аргентинец Диего Марадона (115).