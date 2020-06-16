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«Саша не рецидивист»: cудимость не помешает Кокорину играть в Европе 

News.ru 3 часа назад
«Саша не рецидивист»
Фото: ТАСС
Издание Mundo Deportivo сообщило, что лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Зенита» Сердара Азмуна по рекомендации Андрея Аршавина. При этом в Италии пишут, что один из вариантов замены — форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне. Чьи ещё переходы следует ожидать российским болельщикам? Кто из лидеров чемпионата России может оказаться за бугром, а кто — утвердится в Российской премьер-лиге, рассказывает NEWS.ru.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Пожалуй, именно полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку в оставшихся восьми турах следует показать свой максимум, чтобы сделать шаг навстречу мечте. О том, что Алексей мечтает играет в элитных европейских чемпионатах, известно ещё с осени прошлого года, когда он успешно проявил себя в Лиге чемпионов (несмотря на то, что команда не смогла продолжить выступать в турнире). C разницей в две недели он дважды поразил ворота «Ювентуса». Подобное реализовывал только Криштиану Роналду в далёком сезоне-2013/14.
Маурицио Сарри после матча в Турине признался, что остался не просто доволен игрой 59-го номера, но и восхищён его левой ногой. После этого СМИ пестрили информацией о том, что не только «Юве» интересуется молодым хавбеком. Миранчук попал также в сферу интересов «Наполи» и «Милана». Теперь он находится под собственным большим давлением — игроку предстоит доказать, что он действительно этого достоин. Тем более препятствий для перехода больше нет — Юрий Сёмин больше не сможет держать лидера команды, Палыча-то больше нет в клубе. А генеральный директор Василий Кикнадзе только рад будет выгодно продать футболиста, ведь финансы прижимают к стенке.
Только вот один вопрос: сможет ли он заиграть? Футбольный агент Александр Маньяков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru уверен, что у Миранчука в Европе всё сложится удачно.
Уверен, что сможет. Алексей обладает всеми качествами для этого: он серьёзный парень, профессионально относящийся к футболу, хорошо оснащён технически, обладает отличной антропометрией. Я думаю, что у него не должно возникнуть проблем ни с адаптацией как на футбольном поле, так и вне его, — сказал Маньяков.

Александр Кокорин («Сочи»)

За короткий отрезок нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится в аренде в солнечном «Сочи», сумел показать, чего он стоит. Вытянув южный клуб практически в середину турнирной таблицы, он заявил, что, выбирая между командой с берегов Невы и Европой, он точно выберет второе. Да и кто бы отказался?
Три забитых мяча и голевая передача в четырёх матчах — лучший показатель за март среди всех футболистов. Он вернулся после «отсидки» в футбол с бешеной силой и мотивацией расти. Но нужен ли он в Европе? В целом, идея очень крутая, но трудновыполнимая, как минимум потому, что не слышно, чтобы форвардом кто-то из лидеров всерьёз интересовался. Сам он, конечно, заявляет о переговорах с некоторыми европейскими коллективами, в том числе «Марселем» и «Ромой». Но, знаете ли, на заборе тоже много чего написано. К тому же, прошлая тюремная жизнь может испортить впечатление, даже несмотря на то, что в Европе такие истории любят.
Но агент поправил — взаимосвязи нет, прошлое не может повлиять на европейскую карьеру игрока.
Саша же не рецидивист, а на его месте мог оказаться любой из мужского населения России, — утверждает Маньяков.
Но раз сам он в «Зенит» не хочет (хотя главный тренер петербуржцев Сергей Семак спит и видит воссоединение форварда с командой), а слухи о его подписании контракта с «Локомотивом» оказались ерундой, остаётся один вариант — «Сочи». Вероятно, для самого футболиста этот вариант не является лучшим, но думается, что Кокорин продлит своё соглашение с командой, учитывая, что новый сезон Российской премьер-лиги стартует в конце июля. К тому же, вот кому-кому, а Александру грех жаловаться — в самой южной команде для него всегда найдётся не только место в старте, но и обеспечено лидерство, которое сыграет только на руку, ведь футболист намерен побороться за попадание в национальную сборную для борьбы в чемпионате Европы, который был перенесён с 2020 на 2021 год. А переезд может помешать. Да и как показывает практика на примере того же Фёдора Смолова, уехать можно и в тридцать лет (как раз через годик).
Ему ничего не вредит показывать такой же уровень игры в европейском чемпионате. Мне кажется, могла бы произойти интересная история, — добавил специалист.

Фёдор Смолов («Сельта»)

Юрия Сёмина в «Локомотиве» больше нет, как и желания Фёдора Смолова возвращаться в Россию. Ему настолько хорошо в испанской «Сельте», что он не против снижения зарплаты для того, чтобы закрепиться в европейском турнире. Да и вариант такой предусматривается в виде выкупа нападающего. СМИ поговаривают, что такое предложение руководству московского клуба уже поступило, но ответа пока не последовало.
По словам Маньякова, в случае если трансфер состоится, и ему удастся себя показать должным образом, то в дальнейшем можно будет говорить об интересе со стороны Англии.
Почему нет? Удачная игра за «Сельту» может вызвать интерес от английских клубов, — утверждает агент.

Артём Дзюба («Зенит»)

Вокруг петербургского «Зенита» вновь образовалась шумиха. Сначала информация про Сердара Азмуна, теперь Football.London написал об интересе английского «Тоттенхэма Хотспур» к 31-летнему форварду Артёму Дзюбе. «Шпоры» уже проявляли интерес к российскому игроку зимой, но тогда всё остановилось на разговорах. Учитывая экономические проблемы в спортивном мире после пандемии коронавируса, вполне вероятно, что за свободных агентов развернётся нешуточная борьба. У лучшего бомбардира чемпионата России (на данный момент у Дзюбы на счету 13 голов и девять результативных передач) как раз летом заканчивается контракт с «сине-бело-голубыми».
На «Зенит» пандемия не повлияла никак. И пандемия не главный аргумент в пользу того, будет ли кто-то из европейских клубов выходить к Артёму с предложением или нет. Есть целая совокупность факторов: само желание Артёма ехать или не ехать в Англию; какие финансовые условия личного трудового договора может предложить новый клуб и сопоставимы ли они будут с условиями, предложенными «Зенитом»; уровень клуба — «Зенит» — это топ клуб, который играет в Лиге чемпионов. Захочет ли Артём менять «Зенит», где он живая легенда и икона российского футбола, на второразрядный клуб из Англии или Европы? — задаётся вопросом специалист.

Александр Соболев («Спартак»)

Московский «Спартак» активировал опцию выкупа нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов». На текущий момент в гонке бомбардиров 23-летний футболист занимает четвёртое место с показателем в 10 голов. Даже несмотря на то, что у форварда не всегда получается реализовать моменты, ему удаётся их создавать.
Александр Маньяков, который ранее работал с Соболевым, был краток. Специалист лишь пожелал ему удачи.

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Георгий Мелкадзе прошёл тяжёлый путь становления. В стане «красно-белых» у нападающего, откровенно говоря, получалось немногое. Но после того, как форвард очутился в тамбовском коллективе, он смог показать стабильность, причём не только в каких-то нескольких матчах. Это наблюдалось на протяжении почти всего сезона.
23-летний футболист замыкает десятку лидеров в списке лучших бомбардиров. На его счету шесть голов в 15 встречах чемпионата России. «Спартак» пока не определился в необходимости возвращать футболиста. Так что, в оставшихся турах ему точно предстоит как минимум не снижать планку.
Тем не менее, как сообщает Маньяков, «Спартак» хочет вернуть в свои ряды форварда.
Давайте посмотрим, как он проведёт оставшиеся восемь игр. Насколько я знаю, Георгия хотят вернуть обратно, — утверждает агент.

Андрей Мостовой («Сочи»)

Есть легенда, что «Зенит» намерен вернуть подающего надежды Андрея Мостового из аренды. Сейчас он показывает отличный результат наряду с Кокориным. Разница только в том, что на Андрея растёт спрос. Но и это неудивительно — парню всего 22 года. Но с оглядкой на то, как Сергей Семак доверяет молодым футболистам, игровое время полузащитника может сократиться в два раза. Вероятно, одним из мудрых решений было бы подписать с ним новый контракт и вновь отдать в аренду, пока тренер не поймёт, что игрок полностью готов.
Семак подтверждает высокую конкуренцию за место в основном составе «сине-бело-голубых». Однако агент уверен, что у Мостового, который сейчас показывает отличные результаты, есть всё для того, чтобы завоевать доверие наставника коллектива.
Конечно, конкуренция в «Зените» за место в основном составе намного выше, чем в «Сочи». К тому же, у петербуржцев более мастеровитый состав, на каждое место по два или три кандидата. Но я считаю, что Мостовой очень сильный и хороший игрок, который уже сейчас показывает достаточно высокий уровень игры. Ему вполне по силам побороться за место в основном составе и стать основным игроком «сине-бело-голубых». Я почему-то в это верю. У него для этого всё есть, — заключил Маньяков.
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Футбол , Алексей Миранчук , Андрей Аршавин , Василий Кикнадзе , Джованни Симеон , Сергей Семак , Александр Соболев , Георгий Мелкадзе , Юрий Семин , Артем Дзюба , Андрей Мостовой , Криштиану Роналду , Александр Маньяков , Федор Смолов , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив
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