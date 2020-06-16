Кричавший «Слава Украине» футболист хочет играть в РФ 

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Хорватский футболист Домагой Вида перейдет из турецкого «Бешикташа» в клуб российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Sporundibi.

31-летний защитник покинет «Бешикташ» в конце сезона. Новый клуб футболиста не называется. Трансферная стоимость Виды оценивается в 6,5 миллиона евро.