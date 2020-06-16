Кричавший «Слава Украине» футболист хочет играть в РФ 

Хорватский футболист Домагой Вида перейдет из турецкого «Бешикташа» в клуб российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Sporundibi.
31-летний защитник покинет «Бешикташ» в конце сезона. Новый клуб футболиста не называется. Трансферная стоимость Виды оценивается в 6,5 миллиона евро.
Как писал «Рамблер», во время чемпионата мира 2018 года скаут Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России опубликовали видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому «Динамо». После инцидента FIFА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Позже Вида извинился за свои высказывания в эфире телеканала «Россия 24».