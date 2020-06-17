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Футболист Дьяков: не вижу альтернативы Путину 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
«Должна быть альтернатива Путину»
Фото: РИА Новости
Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что он выступает за введение поправок в Конституцию и отметил, что не видит альтернатив Владимиру Путину на посту президента России.
«За или против поправок? За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину», — цитирует Дьякова «Чемпионат».
По его словам, он не считает, что если к власти придёт кто-то другой, то все вокруг начнут жить лучше.
Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год, а за «Динамо» — с 2015 по 2017 год. Его последним клубом был «Спартак-2».
Ранее бывший футболист казанского «Рубина» Карлос Эдуардо поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
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Футбол , Виталий Дьяков , Владимир Путин , Динамо
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