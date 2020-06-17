«За или против поправок? За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

По его словам, он не считает, что если к власти придёт кто-то другой, то все вокруг начнут жить лучше.

Дьяков выступал за «Ростов» с 2012 по 2015 год, а за «Динамо» — с 2015 по 2017 год. Его последним клубом был «Спартак-2».

Ранее бывший футболист казанского «Рубина» Карлос Эдуардо поделился мнением о президенте России Владимире Путине.