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Игрок «Баварии» восьмой раз подряд стал чемпионом 

Газета.Ru и ещё 7 3 часа назад
Игрок «Баварии» восьмой раз подряд стал чемпионом
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман установил уникальный рекорд, информирует Marca.
16 июня 24-летний француз восьмой раз подряд стал обладателем национального титула в той стране, в которой он выступал.
В 2013 и 2014 годах Коман выигрывал чемпионат Франции с "ПСЖ", затем брал золото Серии А с "Ювентусом" (2015), а затем пять раз побеждал в Бундеслиге с "Баварией" (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020). Помимо этого, во всех странах Коман поднимал над головой национальные Кубки и Суперкубки.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кингсли провел за "Баварию" 32 встречи, записав на свой счет по шесть голов и результативных передач.
Ранее Хаверц забил шесть мячей в шести играх после рестарта Бундеслиги.
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Футбол , Кингсли Коман
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