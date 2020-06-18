Игрок «Баварии» восьмой раз подряд стал чемпионом 

16 июня 24-летний француз восьмой раз подряд стал обладателем национального титула в той стране, в которой он выступал.

В 2013 и 2014 годах Коман выигрывал чемпионат Франции с "ПСЖ", затем брал золото Серии А с "Ювентусом" (2015), а затем пять раз побеждал в Бундеслиге с "Баварией" (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020). Помимо этого, во всех странах Коман поднимал над головой национальные Кубки и Суперкубки.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кингсли провел за "Баварию" 32 встречи, записав на свой счет по шесть голов и результативных передач.

Ранее Хаверц забил шесть мячей в шести играх после рестарта Бундеслиги.