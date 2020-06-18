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Футболист «Лейпцига» Вернер подписал контракт с «Челси» 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Вернер подписал контракт с «Челси»
Фото: РИА Новости
Нападающий немецкого футбольного клуба "Лейпциг" Тимо Вернер подписал контракт с английским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.
Детали соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются. Отмечается, что Вернер завершит этот сезон в "Лейпциге".
"Я рад подписать контракт с "Челси" и присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить "Лейпциг", клуб и болельщиков за четыре фантастических года. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым менеджером и, конечно, болельщиками", — сказал Вернер.
Вернер выступает за "Лейпциг" с 2016 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €64 млн В текущем сезоне он провел 40 матчей, забив 31 гол и отдав 12 голевых передач. За сборную Германии Вернер провел 29 матчей, отличившись 11 раз. В 2017 году в составе немецкой команды он завоевал Кубок конфедераций.
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Футбол , Тимо Вернер
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