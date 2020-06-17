«Привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить»

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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что многократное понижение зарплаты — не проблема для футболистов, которые сумели разумно распорядиться доходами. Об этом сообщает «Чемпионат».

«При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил», — сказал Дьяков.

Спортсмен отметил, что футболистам следует откладывать деньги, заниматься бизнесом и «развивать капитал». В пример он привел французского игрока Матье Фламини, который стал миллиардером.

«Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», — подчеркнул Дьяков.