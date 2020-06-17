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«Привыкаешь к 7 миллионам в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить» 

Павел Тиунов и ещё 5 1 час назад
«Привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить»
Фото: РИА Новости
Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что многократное понижение зарплаты — не проблема для футболистов, которые сумели разумно распорядиться доходами. Об этом сообщает «Чемпионат».
«При солидной зарплате ты живешь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил», — сказал Дьяков.
Спортсмен отметил, что футболистам следует откладывать деньги, заниматься бизнесом и «развивать капитал». В пример он привел французского игрока Матье Фламини, который стал миллиардером.
«Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», — подчеркнул Дьяков.
Как сообщал «Рамблер», ранее футболистам ЦСКА вдвое урезали зарплаты за март и апрель. Генеральный директор клуба Роман Бабаев говорил, что игроки будут получать по 70 процентов от зарплаты после возобновления тренировок, и по сто процентов, когда начнется сезон.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об аналогичном сокращении зарплат за апрель и май, в московских «Спартаке» и «Динамо» зарплаты урезали на 40 процентов.
Видео дня. Трансфер Роналду в «Челси» – пиар или сенсация
Комментарии 2
Футбол , Роман Бабаев , Александр Медведев , Виталий Дьяков , Спартак , Зенит , ЦСКА , Динамо
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