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Самый титулованный мини-футбольный клуб России, «Динамо» из Московской области прекращает свое существование из-за тяжёлых финансовых условий, которые преследовали коллектив с 2017 года.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», бело-голубые имели миллионные долги, которые так и не смогли погасить.

Отмечается, что на днях президент клуба Андрей Губернский сообщил о расформировании и попросил футболистов и тренеров искать себе новые команды.

«Динамо» за свою историю 11 раз выигрывала чемпионат России, 9 раз становилась победителем Кубка и один раз — Суперкубока страны. Также команда становилась обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион Германии по футболу на неделе начнёт процедуру банкротства.