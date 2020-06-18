«Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ 

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Волгоградский "Ротор" прошел процедуру лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на странице клуба в Twitter.

"Ротор" успешно прошел лицензирование для участия в РПЛ. Соответствующее решение было принято сегодня комиссией РФС. Сине-голубые получили официальное письмо о выдаче лицензии РФС-1 на спортивный сезон-2020/21", — говорится в заявлении. СК «Ротор» успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ



Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией РФС.



Сине-голубые получили официальное письмо о выдаче лицензии РФС-1 на спортивный сезон-2020/2021. #ЗаРотор pic.twitter.com/uT0fDgQlwd— CК «Ротор» (@RotorOfficial) June 18, 2020

По итогам досрочно завершенного розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги "Ротор" занял первое место в турнирной таблице и получил право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

Ранее сообщалось, что "Химки" прошли лицензирование.