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УЕФА разрешил проводить матчи в Грозном 

Lenta.ru и ещё 35 3 часа назад
УЕФА разрешил проводить матчи в Грозном
Фото: РИА Новости
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.
По словам функционера, Чеченская Республика заслужила это право. Алаев также отметил, что Грозный может принимать международные матчи с участием сборных команд. Запрет УЕФА на проведение встреч в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года.
Главный стадион Чечни — «Ахмат-Арена» — был открыт в 2011 году. Домашние матчи на 30-тысячной арене проводит грозненский «Ахмат», выступающий в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).
В 2013 году стадион принял финал Кубка России, а через пять лет «Ахмат-Арена» была тренировочным стадионом для сборной Египта во время чемпионата мира.
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Футбол , УЕФА
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