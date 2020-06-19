Чемпионат России по футболу возобновляется 

На всех трибунах — 10% зрителей, даже в Сочи и Краснодаре, хотя руководство края вначале и запрещало массовые мероприятия до 1 июля. Центральная игра тура — субботний поединок в Москве ЦСКА «Зенит» , начало в семь вечера. А первыми на поле «Самара Арены» выйдут в пятницу аутсайдеры — « Крылья Советов » и «Ахмат». Этот дуэт занимает два последних места в таблице, но до сих пор странно называть его аутсайдером. Начали чемпионат и те и другие превосходно — с побед над «Краснодаром» и ЦСКА. А затем, хоть и перестало везти, футбол все равно был качественный.

Впрочем, после перерыва все может измениться: мы наблюдали это в Германии, где намного чаще стали побеждать гости — хозяевам зрители не помогали, их просто не было. Как будет смотреться в новых реалиях чемпионат России, размышляет главный редактор портала Sport24 Самвел Авакян

Самвел Авакян, главный редактор портала Sport24

«Картинка хороша, когда и трибуны полные, и есть дыхание стадиона: как поддерживают футболистов зрители, фанаты. Кричалки, свист, шум, гам — все что угодно. Мы видим в других странах, что, конечно, ощущение товарищеского матча там все-таки присутствует. Несмотря на то, что играют, казалось бы, «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), «Милан» и «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Но полноценного футбола из-за отсутствия зрителей все-таки не наблюдается. В России лучше хотя бы потому, что эти 10% в любом случае перекроют все внутренние разговоры у скамейки запасных».

Что изменилось за три месяца простоя? Ушел Семин — «Локомотив» возглавил Марко Николич . До России он трудился в родной Сербии, Словении и Венгрии — и везде его клубы становились чемпионами. Тоскующие по Юрию Палычу фанаты в золото совсем не верят, будут рады и сохранению нынешнего второго, лигочемпионского места.

«Матч ТВ» пообещал показать если не все, то большинство игр премьер-лиги бесплатно, в ближайшем туре все восемь встреч — в прямом эфире. Но говорят, что это разовая акция — до конца сезона.

Мурад Мусаев наконец-то официально стал главным тренером «Краснодара». Специалист возглавил коллектив два с половиной года назад, но все это время без лицензии Pro не мог официально считаться рулевым команды, и на пресс-конференцию ходили другие. Мусаев 15 июня поступил в Академию тренерского мастерства и уже в качестве главного дал Владимиру Стогниенко для канала «Россия 24» характеристику текущего первенства страны.

«У нас сейчас такой чемпионат… Я разговаривал недавно с [главным тренером «Рубина»] Леонидом Викторовичем Слуцким, спросил его: какое главное отличие от того, что было три года назад, когда он уезжал работать за границу, с тем, что сейчас? Он ответил: команды все закрылись. Сейчас даже победы 1:0 тяжело добиться. Поэтому сейчас вообще невозможно предсказывать результаты. Мы же видели, что, скажем, «Зенит» не смог два раза «Уфу» обыграть (питерцы сыграли с «Уфой» 0:1 и 0:0. — Business FM), мы не смогли одолеть дома «Тамбов» (0:0), проиграли на выезде «Ахмату» (0:1, грозненцы на последнем месте. — Business FM). Так что загадывать наперед вообще нельзя. Самая важная игра — та, что следующая. У нас она с «Динамо» [21 июня], вот к ней и нужно подойти максимально готовыми. И дальше просто идти от игры к игре. Если начнешь выгадывать — здесь сильный соперник, здесь послабее — ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет просто отвлекать. Вот есть ближайшая игра — это финал. И таких финалов у нас еще восемь осталось».

«Краснодар» и «Динамо» сразятся в воскресенье вечером, завершая программу 23-го тура. По матчу «Сочи» — «Ростов» Business FM подробно осветила ситуацию в четверг: тянуть настроены до последнего, лига самоустранилась от принятия решения, и если дончане каким-то чудом найдут хотя бы юниоров для заявки на матч, у них появятся шансы. На перенос «Сочи» не согласился, так что или игра, или техническое поражение со счетом 0:3.

За восемь туров до конца положение в таблице таково: «Зенит» — 50 очков, «Локомотив» и «Краснодар» — по 41, «Ростов» — 38, ЦСКА лишь пятый — 36 баллов. У самой титулованной команды России, «Спартака» , — 28 очков и лишь восьмая позиция.

Матч открытия «Крылья Советов» — «Ахмат» начнется в пятницу в 18:00 по мск.