Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2021 года. По информации источника, условия контракта останутся прежними, договор будет подписан по схеме "1+1". За год до истечения срока нового контракта Месси сможет покинуть "Барселону", если примет такое решение.