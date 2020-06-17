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СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

ТАССиещё 11
3 часа назад
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Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
Месси продлит контракт с «Барселоной»
Фото: ReutersReuters
Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2021 года. По информации источника, условия контракта останутся прежними, договор будет подписан по схеме "1+1". За год до истечения срока нового контракта Месси сможет покинуть "Барселону", если примет такое решение.
Месси 32 года, он является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.
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Футбол,Лионель Месси
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