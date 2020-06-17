Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2021 года. По информации источника, условия контракта останутся прежними, договор будет подписан по схеме "1+1". За год до истечения срока нового контракта Месси сможет покинуть "Барселону", если примет такое решение.
Месси 32 года, он является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.