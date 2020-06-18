УЕФА разработал схему отбора на ЧМ-2022 в Европе 

УЕФА определил принципы отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Европе.

Согласно этому плану, национальные сборные будут разбиты на 10 групп: 5 групп по 6 команд и 5 групп по 5 команд. 10 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию турнира. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся две сборные из Лиги наций УЕФА. Так будут разыграны еще три квоты на мундиаль от Европы.

Теперь схему отбора должна утвердить ФИФА. Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.