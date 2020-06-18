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УЕФА разработал схему отбора на ЧМ-2022 в Европе 

RT на русском и ещё 5 4 часа назад
УЕФА разработал схему отбора на ЧМ-2022 в Европе
Фото: РИА Новости
УЕФА определил принципы отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Европе.
Согласно этому плану, национальные сборные будут разбиты на 10 групп: 5 групп по 6 команд и 5 групп по 5 команд. 10 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию турнира. 10 команд, занявших вторые места в своих группах, сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся две сборные из Лиги наций УЕФА. Так будут разыграны еще три квоты на мундиаль от Европы.
Теперь схему отбора должна утвердить ФИФА. Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что стали известны даты матчей сборной России в финальной стадии Евро-2020.
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Футбол , СБОРНАЯ РОССИИ
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