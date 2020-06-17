Финал в Петербурге перенесен: УЕФА утвердил формат ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел заседание исполкома, на котором окончательно определился с форматом финальных стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также с перенесенным на год чемпионатом Европы — 2020.

Фото: Reuters Reuters

Без неожиданностей

Заседание исполкома УЕФА 17 июня было важным с точки зрения официального решения по проведению финальных стадий еврокубков. Союз должен был выдать окончательное решение, а президент организации Александр Чеферин — выступить по завершении заседания перед журналистами и его обосновать.

В принципе, вся информация по тому, в каком формате пройдет международная концовка футбольного сезона, уже мелькала в прессе ранее, но утвержденное решение — не то же самое, что публикации в изданиях, пусть и автортетных.

В итоге решения действительно были приняты, и оказались они именно такими, какими их и ожидали. Но все же УЕФА прояснил некоторые важные моменты, установить ясность в которых было просто необходимо.

Инсайды начались еще рано утром. Так, Bild подтвердил, что, начиная с четвертьфинала, Лига чемпионов будет доигрываться в Лиссабоне.

Напомним, на проведение турнира претендовали также Москва и Мадрид, но столица России была отвергнута первой, так как в УЕФА посчитали эпидемиологическую обстановку в городе несовместимой с проведением решающих стадий главного еврокубка.

Таким образом, сдвинулись и места проведения финалов. Стамбул, который должен был принять главный матч евросезона в текущем году, сделает это в следующем, а финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021-го на 2022. Соответственно, Мюнхен теперь примет финал ЛЧ в 2023 году, а Лондон — годом позже.

Как и планировалось ранее, не сыгранные до пандемии ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа в городах и на аренах команд-хозяек.

Таким образом, испанская «Барселона» примет итальянский «Наполи» (первый матч — 1:1), немецкая «Бавария» на своем стадионе сыграет с английским «Челси» (3:0), английский же «Манчестер Сити» примет испанский «Реал» (2:1), а итальянский «Ювентус» постарается дома ликвидировать гандикап французского «Лиона» (0:1).

После этого победители противостояний оперативно переедут в Лиссабон, где с вышедшими ранее итальянской «Аталантой», немецким «РБ Лейпциг», французским «ПСЖ» и испанским «Атлетико» разыграют турнир в формате «финала восьми».

С 12 по 15 августа пройдут четвертьфиналы (по одной игре в день), 18 и 19 августа будут сыграны полуфиналы, а решающий матч на «Стадиу да Луж» состоится 23 августа.

Что касается вопроса наличия на трибунах зрителей, то он пока что остается открытым, что подтвердил в своем выступлении уже по завершении исполкома Чеферин:

«По состоянию на сегодняшний день, мы бы приняли решение играть без зрителей, но впереди еще два месяца».

Интересно, что жеребьевка «финала восьми» пройдет уже 10 июля, так что сетка будет сформирована еще до того, как пройдут оставшиеся четыре ответные встречи.

Клубные новости

Что касается второго по значимости клубного турнира, то Лига Европы будет доиграна по тому же принципу, в похожие сроки, но в другом месте. 5 и 6 августа предстоит доиграть оставшиеся матчи 1/8 финала, после чего финальный турнир примет Германия. С 10 по 21 августа «финал восьми» будет разыгран в Дюссельдорфе, Дуйсбурге, Гельзенкирхене и Кельне, где и состоится финал.

Таким образом, польский Гданьск примет финал Лиги Европы не в этом сезоне, а в следующем.

Кроме того, определился УЕФА и с форматом и датами квалификации клубных турниров на следующий сезон. Важным фактором станет проведение их в один матч, а не по принципу игр дома и в гостях.

При этом отборочные соревнования в главный еврокубок стартуют 8 августа, а квалификация Лиги Европы начнется 20-го числа того же месяца. Групповой этап ЛЧ стартует 20-21 октября, а ЛЕ — 22 октября. Они пройдут в привычном формате, но будут более спресованными по срокам.

Подтвердил Союз европейских футбольных ассоциаций и проведение в Казани в 2023 году Суперкубка Европы.

Что касается Евро-2020, перенесенного на 2021 год, но не изменившего своего названия, то с ним все остается по изначальному плану. Слухи о том, что ряд городов, где должен пройти юбилейный турнир, не смогут принять матчи, не подтвердились. Все 12 стран сохранили свои заявки и их города станут аренами континентального первенства. В том числе и Санкт-Петербург.