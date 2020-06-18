Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду
впервые в карьере проиграл два финала подряд. Об этом сообщает Goal.com.
«Ювентус» вместе с Роналду уступил в серии пенальти «Наполи» в финале Кубка Италии 2020 года, а до этого туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок Италии.
Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. На его счету 77 матчей, 53 гола и 14 результативных передач в составе «бьянконери».
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии.