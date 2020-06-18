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Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

RT на русскомиещё 9
1 час назад
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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд. Об этом сообщает Goal.com.
Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд
Фото: ReutersReuters
«Ювентус» вместе с Роналду уступил в серии пенальти «Наполи» в финале Кубка Италии 2020 года, а до этого туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок Италии.
Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. На его счету 77 матчей, 53 гола и 14 результативных передач в составе «бьянконери».
Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии.
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Футбол,Криштиану Роналду
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