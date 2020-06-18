«Спартаку» выплатили долг за Рафаэля Кариоку

«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (€ 1,26 млн)», — написал Камара в своём Twitter.

Кариока играл за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Атлетико Минейро». Там он выступал до 2017 года. На данный момент он защищает цвета мексиканского «Тигрес».