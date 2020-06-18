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«Атлетико Минейро» выплатил «Спартаку» долг за Кариоку 

RT на русском и ещё 9 4 часа назад
«Спартаку» выплатили долг за Рафаэля Кариоку
Фото: РИА Новости
Президент бразильского «Атлетико Минейро» Сержио Сетте Камара сообщил, что клуб выплатил московскому «Спартаку» долг за полузащитника Рафаэла Кариоку.
«Минус один! Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили «Спартаку» сумму за Рафаэла Кариоку в размере 7,4 бразильских реалов (€ 1,26 млн)», — написал Камара в своём Twitter.
Кариока играл за «Спартак» с 2009 по 2014 год, после чего перешёл в «Атлетико Минейро». Там он выступал до 2017 года. На данный момент он защищает цвета мексиканского «Тигрес».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов летом 2021-го может стать футболистом «Локомотива».
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Футбол , Михаил Игнатов , Рафаэл Кариока , Спартак , Локомотив
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