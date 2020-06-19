«Это был шок». Божович — о поражении от «Ахмата» 

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (2:4). Грозненцы уступали 0:1 к перерыву, но с 55-й по 69-ю минуту забили четыре гола.
— Надо посмотреть игру, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Во втором тайме мы быстро пропустили 4 гола. Это был шок. И первый, и второй гол были ошибки индивидуальные. Трудно вернуться в игру. Первый гол, который нам забили, психологически сломал команду.