Семак высказался о Кокорине

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей работе в клубе на протяжении двух лет.

— За два года, что вы работаете, «Зениту» удалось выиграть долгожданное чемпионство, сейчас в таблице все очень даже неплохо. Что вам пришлось перестраивать в команде? Как считаете, это была работа на фундаменте или постройка абсолютно новой команды?

— Мне кажется, со стороны лучше видно. Наш стартовый состав на сегодняшний день изменился процентов на 80 от той команды, которая начинала два года назад играть чемпионат России. Мы растем и двигаемся. Конечно, сейчас это во многом новая команда.

Думаю, два года назад мало кто верил, что «Зенит» способен в первый год выиграть чемпионство. Количество игроков на контракте было большим, нужно было понять и разобраться, кто остается, кого отпустить в аренду. Работы было достаточно много.

Сейчас ситуация, на мой взгляд, немножко лучше. Есть возможность каждое окно ротировать несколько игроков. И предложения для наших игроков в Европе есть. Еще раз повторю, если не будут против клуб и игрок, мы не против роста.

Сейчас мы можем несколькими игроками укреплять те позиции, которые, как мы считаем, нуждаются в укреплении, чтобы становиться сильнее.

— Сейчас в команде 9 легионеров, все они так или иначе важны для основного состава или ротации. Плюс еще несколько иностранцев в аренде. Что делать перед следующим сезоном, когда должны принять новый лимит, ведь все-таки придется с кем-то расстаться?

— У нас абсолютно нет никаких проблем, что касается иностранцев. Сейчас у нас 10 человек, нам нужно на следующий сезон 8. Не вижу никаких проблем, конечно, с кем-то придется расстаться.

Единственный игрок из иностранцев, который у нас в аренде, это Осорио. Что касается наших игроков в аренде — это Эрнани, при условии сохранения прописки [«Пармы»] в чемпионате Италии он остается, выкупная сумма автоматически активизируется. Думаю, он молодец и заслужил абсолютно. Это очень хороший футболист и профессионал своего дела.

— Последний вопрос по составу, который мы никак не может обойти: возможно ли, что мы еще увидим Кокорина в футболе «Зенита»?

— Возможно. Все будет зависеть от того, насколько сможет руководство договориться с Сашей по условиям контракта.

Что касается меня как тренера — мне кажется, любой тренер Премьер-лиги хотел бы видеть Сашу у себя в команде. По футбольным качествам это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате, — сказал Семак.

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