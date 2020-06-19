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Семак про Кокорина: «Любой тренер РПЛ хотел бы видеть Сашу в команде. Это один из самых сильных игроков в лиге» 

Sports.ru и ещё 10 35 минут назад
Семак высказался о Кокорине
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей работе в клубе на протяжении двух лет.
— За два года, что вы работаете, «Зениту» удалось выиграть долгожданное чемпионство, сейчас в таблице все очень даже неплохо. Что вам пришлось перестраивать в команде? Как считаете, это была работа на фундаменте или постройка абсолютно новой команды?
— Мне кажется, со стороны лучше видно. Наш стартовый состав на сегодняшний день изменился процентов на 80 от той команды, которая начинала два года назад играть чемпионат России. Мы растем и двигаемся. Конечно, сейчас это во многом новая команда.
Думаю, два года назад мало кто верил, что «Зенит» способен в первый год выиграть чемпионство. Количество игроков на контракте было большим, нужно было понять и разобраться, кто остается, кого отпустить в аренду. Работы было достаточно много.
Сейчас ситуация, на мой взгляд, немножко лучше. Есть возможность каждое окно ротировать несколько игроков. И предложения для наших игроков в Европе есть. Еще раз повторю, если не будут против клуб и игрок, мы не против роста.
Сейчас мы можем несколькими игроками укреплять те позиции, которые, как мы считаем, нуждаются в укреплении, чтобы становиться сильнее.
— Сейчас в команде 9 легионеров, все они так или иначе важны для основного состава или ротации. Плюс еще несколько иностранцев в аренде. Что делать перед следующим сезоном, когда должны принять новый лимит, ведь все-таки придется с кем-то расстаться?
— У нас абсолютно нет никаких проблем, что касается иностранцев. Сейчас у нас 10 человек, нам нужно на следующий сезон 8. Не вижу никаких проблем, конечно, с кем-то придется расстаться.
Единственный игрок из иностранцев, который у нас в аренде, это Осорио. Что касается наших игроков в аренде — это Эрнани, при условии сохранения прописки [«Пармы»] в чемпионате Италии он остается, выкупная сумма автоматически активизируется. Думаю, он молодец и заслужил абсолютно. Это очень хороший футболист и профессионал своего дела.
— Последний вопрос по составу, который мы никак не может обойти: возможно ли, что мы еще увидим Кокорина в футболе «Зенита»?
— Возможно. Все будет зависеть от того, насколько сможет руководство договориться с Сашей по условиям контракта.
Что касается меня как тренера — мне кажется, любой тренер Премьер-лиги хотел бы видеть Сашу у себя в команде. По футбольным качествам это один из самых сильных игроков в нашем чемпионате, — сказал Семак.
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Футбол , РПЛ , Сергей Семак , Зенит
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