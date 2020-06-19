«Локомотив» рассказал о перспективах Смолова

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По информации источника, в руководстве "железнодорожников" надеются, что испанская "Сельта" выкупит 30-летнего форварда по истечении текущего арендного соглашения.

В случае, если этого не произойдет, "Локомотив" постарается в предстоящее летнее трансферное окно продать россиянина в другой клуб.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" откажется от установки глушилок на стадионе "РЖД Арена" на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".