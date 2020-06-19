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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита» 

SPORT24.ru и ещё 10 3 часа назад
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Фото: РИА Новости
Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин дал интервью, в котором поделился воспоминаниями о драке с нападающим Артемом Дзюбой в раздевалке в то время, когда они оба играли за петербургский «Зенит». Речь идет о ноябре 2016 года — тогда зенитовцы проиграли в гостях «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив оба гола в компенсированное время.
«Драка с Дзюбой действительно была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали. Кто первым сделал шаг навстречу? Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил. В раздевалке, говорят, разнимал Кокорин? Да там вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20», — сказал голкипер в интервью «СЭ».
Лодыгин также отметил, что драку начал Дзюба — из-за гола, пропущенного на последних секундах: «Ага. Но это дело прошлое. Не будем мусолить. Конечно, там есть и моя вина. Но я же не принес сопернику мяч на блюдечке со словами: „На, забивай!“ Гол у Окриашвили вышел фантастический».
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Футбол , Михаил Бирюков , Юрий Лодыгин , Артем Дзюба , Зенит
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