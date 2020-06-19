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Карпин: я не знаю, кто будет играть с «Сочи» 

RT на русском и ещё 12 2 часа назад
Карпин: я не знаю, кто будет играть с «Сочи»
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не знает, в каком составе его команда выйдет на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
«Не знаю я ничего. Мы не играем, мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю», — цитирует слова Карпина РИА Новости.
В «Ростове» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, вся команда отправилась на двухнедельный карантин.
Матч 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» должен состояться 19 июня в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Ростов» сыграют матч 23-го тура РПЛ согласно расписанию.
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Футбол , Валерий Карпин , РИА Новости
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