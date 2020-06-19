Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар проиграл суд "Барселоне", сообщает Football Espana со ссылкой на ESPN.

По информации издания, иск 28-летнего бразильца с требованием бразильца выплатить ему €22 млн в качестве бонусов был отклонен. Отмечается, что сам футболист теперь обязан заплатить каталонской команде €7 млн По словам Неймара, каталонцы отказались платить футболисту сумму, так как в 2017 году он покинул команду раньше истечения срока контракта, перейдя в "ПСЖ" за рекордные €222 млн Ранее сообщалось, что "Сантос" требует от "Барселоны" €4,5 млн за трансфер Неймара.