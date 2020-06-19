Широков жестко раскритиковал президента РФС 

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Шесть игроков желто-синих заболели коронавирусом. Донской клуб просил перенести игру, но "Сочи" отказал. В составе "Ростова" на матч выйдут игроки не старше 19 лет.

"Мы же хотели возвращение РПЛ, вот незабываемый рестарт и случился. Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол. Я почему-то позицию РПЛ не слышу, она вообще есть? У лиги есть свой президент? А то его что-то не слышно. Ощущение, что он решил: "моя хата с краю".