Широков жестко раскритиковал президента РФС 

Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков жестко раскритиковал президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина из-за ситуации вокруг матча "Ростов" — "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Шесть игроков желто-синих заболели коронавирусом. Донской клуб просил перенести игру, но "Сочи" отказал. В составе "Ростова" на матч выйдут игроки не старше 19 лет.
"Мы же хотели возвращение РПЛ, вот незабываемый рестарт и случился. Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол. Я почему-то позицию РПЛ не слышу, она вообще есть? У лиги есть свой президент? А то его что-то не слышно. Ощущение, что он решил: "моя хата с краю".
Весь мир нормально играет, да, заболевания были, но чтобы ситуация решалась так. Только у нас могло все перед матчем вскрыться", — сказал Широков.
Ранее Широков прокомментировал возможный переход Вагнера Лава в московский ЦСКА.