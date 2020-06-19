«Сочи» разгромил «Ростов» с разницей в девять мячей

«Сочи» одержал разгромную победу над «Ростовом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 9:1 в пользу хозяев поля.
«Ростов» забил первым. Уже на первой минуте отличился Роман Романов, а на шестой минуте автором автогола стал Владимир Абрамов.
На 26-й минуте голкипер «Ростова» Денис Попов отразил пенальти, который исполнянл Антон Заболотный
В составе «Сочи» хет-трик оформил Александр Кокорин, По два мяча в активе Заболотного и Дмитрия Полоза. По одному мячу забили Иван Новосельцев и Никита Колдунов.
«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что Романов стал четвёртым самым молодым автором гола в истории РПЛ.